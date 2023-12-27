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Россиян предупредили о новогодней схеме мошенников

МВД предостерегло граждан о новых способах мошенничества перед новогодними праздниками. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, аферисты представляются сотрудниками известных маркетплейсов и предлагают пользователю начислить кэшбек за задержку доставки.

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