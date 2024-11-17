В Минобороны сообщили об уничтоженных дронах ВСУ и безэкипажных катерах

Российские военные сбили украинские дроны над Белгородской областью.Сообщение Минобороны РФ: «Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
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