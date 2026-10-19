© Александр Вильф/РИА НовостиТрехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на возвращении Камилы Валиевой к Этери Тутберидзе, заявив, что хочет посмотреть, что будет в результате этого возвращения, передает Sport24.