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Краснодар: три дня без горячей воды – где и почему отключают

Краснодар: три дня без горячей воды – где и почему отключают

Причина – в приостановке работы котельной № 19. Пауза в горячем водоснабжении должна продлиться на три дня – с 10 по 12 сентября, говорится в сообщении на официальном интернет-портале администрации и городской Думы Краснодара.

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