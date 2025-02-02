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Подполковник Дэвис: Украина не сможет выторговать условия для хорошей сделки

Подполковник Дэвис: Украина не сможет выторговать условия для хорошей сделки

Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала заявил, Украина не может рассчитывать на заключения хорошего для нее соглашения в ходе потенциальных переговоров о прекращении конфликта.

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Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.
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