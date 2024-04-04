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Politico: страны НАТО «закатили глаза» на инициативу Столтенберга по Украине

Politico: страны НАТО «закатили глаза» на инициативу Столтенберга по Украине

Ряд глав МИД стран НАТО «закатили глаза» в ответ на инициативу генсека альянса Йенса Столтенберга о создании фонда в €100 млрд для оплаты поставок оружия киевскому режиму, сообщает Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

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