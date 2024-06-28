Что мы можем сделать, чтобы защитить наш мозг от жаркой погоды? Максим МорозовНесколько мест в мире в настоящее время подвержены воздействию так называемого «теплового купола», который подразумевает тепловые шоки и чрезвычайно высокие температуры.
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