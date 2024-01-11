Оценки эксперта: какие опасности таятся в водопроводной, родниковой и бутилированной воде Евгения Комарова«Губит людей не пиво», — песне о «пагубном» влиянии воды уже много лет, и стоит помнить, что она имеет шуточный характер.
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