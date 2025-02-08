Новая статья: Atomic Heart: «Чары морских глубин» — между дном и Восторгом. Рецензи...

Новая статья: Atomic Heart: «Чары морских глубин» — между дном и Восторгом. РецензияТретье DLC к Atomic Heart вызвало повышенный интерес среди поклонников оригинальной игры — и продолжением истории майора Нечаева, и антуражем, благодаря которому дополнение сразу же окрестили «Bioshock у нас дома».