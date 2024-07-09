Президент Казахстана запретил чиновникам участвовать в азартных играх

Также введены ограничения на рекламу букмекерских контор и тотализаторов.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, запрещающий государственным служащим, военным и сотрудникам правоохранительных органов участвовать в азартных играх.
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