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Сексолог назвал неожиданные причины опасности интима

Сексолог назвал неожиданные причины опасности интима

Сексолог Трейси Кокс сообщила, что любая случайная интимная близость может быть опасна для здоровья и жизни в целом По словам специалиста, слишком активная половая жизнь может привести к неприятным последствиям.

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