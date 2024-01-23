Сексолог назвал неожиданные причины опасности интима

Сексолог Трейси Кокс сообщила, что любая случайная интимная близость может быть опасна для здоровья и жизни в целом По словам специалиста, слишком активная половая жизнь может привести к неприятным последствиям.
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