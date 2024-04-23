Путин признался, что очень хотел бы быть студентом

По словам президента, он с удовольствием бы отправился на БАМ Президент России Владимир Путин очень хотел бы быть студентом и с удовольствием бы поехал на Байкало-Амурскую магистраль в составе студотряда.
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