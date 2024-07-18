Россия открывает сезон охоты на Ф-16

Когда американские истребители наконец появятся на Украине, за ними начнется самая настоящая охота. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов.
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