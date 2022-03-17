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Амброзини о вылете «Юве»: «Все решила потеря концентрации, хотя казалось, что «Вильярреал» вполне по зубам»

Массимо Амброзини оценил вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов. Экс-хавбек сборной Италии высказался после ответного матча 1/8 финала между туринским клубом и «Вильярреалом» (0:3, первая игра – 1:1).

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