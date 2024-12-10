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Бизнес журнал. Центр

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Бывший глава рязанского Минстроя Василевский обвиняется в двух преступлениях

Бывший глава рязанского Минстроя Василевский обвиняется в двух преступлениях

9 декабря Советский районный суд Рязани рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Дмитрия Василевского, бывшего министра строительного комплекса, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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