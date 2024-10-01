Смоленск 2.0
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На Смоленщине сняли несколько карантинов по бешенству

На Смоленщине сняли несколько карантинов по бешенству

Соответствующий указ от 26 сентября подписал губернатор Василий Анохин.   В настоящий момент введенные профилактические меры отменены: -в деревне Ляхтовка Починковского района; - в деревне Колковичи Ярцевского района.

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