На Смоленщине сняли несколько карантинов по бешенству

Соответствующий указ от 26 сентября подписал губернатор Василий Анохин. В настоящий момент введенные профилактические меры отменены: -в деревне Ляхтовка Починковского района; - в деревне Колковичи Ярцевского района.
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