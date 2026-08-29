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Царьград

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Банк России 11 сентября обсудит возможность паузы в снижении ставки

Банк России 11 сентября обсудит возможность паузы в снижении ставки

Анатолий Аксаков из Госдумы заявил о возможности паузы в снижении ключевой ставки на заседании Банка России в сентябре.

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