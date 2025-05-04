Александр Васильев объяснил, почему так и не смог завести детей

Сбежавший из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины так называемый историк моды Александр Васильев открыто говорит о своих любовных приключениях в прошлом в эфире шоу «Разговор ни о чем с Павлом Бойцовым» .
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