Александр Васильев объяснил, почему так и не смог завести детей

Сбежавший из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины так называемый историк моды Александр Васильев открыто говорит о своих любовных приключениях в прошлом в эфире шоу «Разговор ни о чем с Павлом Бойцовым» .