Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде

redactor 2022-03-23T05:14:35+0300 01.01.1970 Украинские военные пытаются покинуть окруженный Мариуполь, растворившись в потоке мирных жителей, и даже надевают женскую одежду, сообщил РИА Новости командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев.
redactor 2022-03-23T05:14:35+0300 01.01.1970 Украинские военные пытаются покинуть окруженный Мариуполь, растворившись в потоке мирных жителей, и даже надевают женскую одежду, сообщил РИА Новости командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев.
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