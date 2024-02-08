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«Страдаем»: Кулеба признал, что Европа не может соперничать с РФ в военной сфере

«Страдаем»: Кулеба признал, что Европа не может соперничать с РФ в военной сфере

Оборонная индустрия Европы не способна конкурировать с российской, в связи с чем у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникли огромные проблемы со снарядами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

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