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Закон, порядок, государство

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Многомиллионную посылку хотел тайно перевезти через границу контрабандист из Уссурийска

Многомиллионную посылку хотел тайно перевезти через границу контрабандист из Уссурийска

Уссуриец попался на контрабанде дериватов ценных животных почти на 5 млн рублей. За 60 тысяч рублей мужчина согласился вывезти из страны желчь медведя, рога сайгака и железы кабарги.

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