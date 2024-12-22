Фицо: мой визит в РФ - ответ на слова Зеленского о прекращении транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Россию является реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через территорию украинского государства.
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