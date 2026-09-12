Лидер ХСС Маркус Зедер опроверг слухи о возможной отставке канцлера Мерца

Лидер Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зедер прокомментировал слухи о возможной отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца, возникшие после неудачного выступления Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальте.
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