61-летняя Лолита показала фигуру в прозрачном платье

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Эстрадная певица Лолита Милявская показала фигуру в откровенном наряде. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).