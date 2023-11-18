Депутат Ревенко: «WADA не имеет права не восстанавливать РУСАДА. Нам надо подавать иск против WADA, и пусть покрутятся или съедят яду»

«Как же взволновали этих негодяев наши планы провести Всемирные Игры Дружбы в Екатеринбурге в сентябре следующего года! То МОК предупреждения во все концы света рассылает, чтобы к нам не дай Бог не ехали, то теперь WADA, которое под надуманным предлогом не восстанавливает в правах РУСАДА, говорит о том что мы чего-то там не имеем права.