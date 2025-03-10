Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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США обрушат на Россию "санкционный ад". Карающей рукой Трампа стал сенатор-террорист

США обрушат на Россию "санкционный ад". Карающей рукой Трампа стал сенатор-террорист

Дональд Трамп окончательно запутал публику. Он говорит противоположные по смыслу утверждения. Обещал, что прекратит войну за один день и отменит санкции - не будем воевать, будем делать бизнес.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Надо России отменить все поставки в том числе урана и пиндосы поменьше станут задирать свой гонор.
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6 час.
ВАЛЕРИЙ
Трамп-парам-паппам со своей &quot;командой&quot; - такие &quot;миротворцы&quot;, что во время их &quot;работы&quot; разразится не один десяток малых и больших войн. Но, самая большая начнется в самой юсе - Вторая Гражданская. И в ней никакие трампы-маски-грэмы и прочие вэнсы уже не победят.
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6 час.
ВАЛЕРИЙ
Если собрать в одну кучу все высказывания трампа , начиная со дня его коронации на табуретку президента юсы, то получится гремучая смесь, в которой придётся разбираться не политикам, не политОлухам, а - психиатрам. Трамп - обычный торгаш-неадекват, уровня рынка &quot;садовод&quot;. Но! (к сожалению !!!) - с ядерной гранатой в руках.
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5 час.
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