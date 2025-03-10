Анатолий Рябенко Надо России отменить все поставки в том числе урана и пиндосы поменьше станут задирать свой гонор.

ВАЛЕРИЙ Трамп-парам-паппам со своей "командой" - такие "миротворцы", что во время их "работы" разразится не один десяток малых и больших войн. Но, самая большая начнется в самой юсе - Вторая Гражданская. И в ней никакие трампы-маски-грэмы и прочие вэнсы уже не победят.