Синоптик Паршина: бабье лето продержится в столице всю неделю

Еще как минимум неделю жителей столичного региона будет радовать теплая летняя погода, которую можно назвать «бабьим летом.
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