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Новую квартиру, крышу и земельный участок просят у главы Уссурийска горожане

Новую квартиру, крышу и земельный участок просят у главы Уссурийска горожане

Глава Уссурийска Евгений Корж провел прием граждан по личным вопросам. Более половины всех обращений касалось предоставления и ремонта жилья, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе администрации УГО.

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