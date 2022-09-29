Новую квартиру, крышу и земельный участок просят у главы Уссурийска горожане

Глава Уссурийска Евгений Корж провел прием граждан по личным вопросам. Более половины всех обращений касалось предоставления и ремонта жилья, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе администрации УГО.
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