Капитан ВСУ Омелян: украинцы не готовы воевать за Крым и Донбасс

L

Lyudmila

А что они в таком случае вообще делают на линии соприкосновения в районе СВО? Или их как баранов на убой тащат? Поймали, привезли, дали в руки ружже и вперед на убой. С таким настроем не только Крым и Донбасс они не пойдут освобождать, а и за Киев бороться не будут. Мертвым ни Киев, ни Донбасс, ни Львов не нужны. Для них уже все закончилось.