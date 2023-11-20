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Капитан ВСУ Омелян: украинцы не готовы воевать за Крым и Донбасс

Капитан ВСУ Омелян: украинцы не готовы воевать за Крым и Донбасс

Украина не сможет призвать столько солдат, сколько необходимо для захвата Крыма или Донбасса, поскольку граждане страны просто не готовы расставаться с жизнью.

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Комментарии
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L
Lyudmila
А что они в таком случае вообще делают на линии соприкосновения в районе СВО? Или их как баранов на убой тащат? Поймали, привезли, дали в руки ружже и вперед на убой. С таким настроем не только Крым и Донбасс они не пойдут освобождать, а и за Киев бороться не будут. Мертвым ни Киев, ни Донбасс, ни Львов не нужны. Для них уже все закончилось.
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