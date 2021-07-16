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«Калгари», вероятно, не будет защищать Джиордано от драфта расширения. Он провел в клубе 15 сезонов

«Калгари», вероятно, не будет защищать капитана команды Марка Джиордано от драфта расширения.  «Переговоры о такой возможности ведутся между «Флэймс» и Джиордано уже год, так что, если это действительно произойдет, не будет ничего удивительного.

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