«Ван-Пис» спит, якудза поет: главные новости аниме за неделю

Ужасы от создательницы «Выдающихся зверей», отпуск «Ван-Писа» и дополнительная причина отправиться в парк развлечений Ghibli этой зимой: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит.