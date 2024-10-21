´Безопасность детей - забота общая´ (о проведении общего родительского собрания).

Проблема безопасности детей сегодня является одной из самых серьёзных и актуальных, так как опасность подстерегает наших детей везде: на дороге, дома, в интернете, да и в любом месте, где может находиться ребёнок.
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