ВТБ хочет запустить вклад-флоатер, привязанный к ставке ЦБ

Банк ВТБ в ближайшее время планирует запустить новый сберегательный продукт для состоятельных клиентов — «вклад-флоатер» с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки Банка России, заявили в самом госбанке.
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