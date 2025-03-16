Страна и люди
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Страна и люди

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Что дальше?

Что дальше?

Вчера прочитал статью Лохматого о пленном украинском солдате. Сейчас я так понимаю и по ТВ будут разгоняться подобные нарративы.

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Комментарии
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М
Мария
До чего довела кастрюль мечта о халяве!
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17 час.
Alex Nемо
👍
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14 час.
Одиссей
&quot;Наверно еще дело в том что с молоком матери мы впитывали разные вещи. Кто там великий, а кто нет.&quot; Эт точно! В то время, как в России считают хохлов братьями, а то и вообще своими, на Околице даже во времена СССР чуть не в открытую рассуждали о знакокачественности хохлов. Мол-де, русские все сплошь ленивые, пьяные, хитрые и завистливые.  Ровно так же в &quot;Трех товарищах&quot; немцы рассуждают о евреях, а в &quot;Убить пересмешника&quot; - амеры о неграх.
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13 час.
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