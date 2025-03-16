Что дальше?

Одиссей

"Наверно еще дело в том что с молоком матери мы впитывали разные вещи. Кто там великий, а кто нет." Эт точно! В то время, как в России считают хохлов братьями, а то и вообще своими, на Околице даже во времена СССР чуть не в открытую рассуждали о знакокачественности хохлов. Мол-де, русские все сплошь ленивые, пьяные, хитрые и завистливые. Ровно так же в "Трех товарищах" немцы рассуждают о евреях, а в "Убить пересмешника" - амеры о неграх.