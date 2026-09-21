Олейников избран депутатом Тульской облдумы в Привокзальном районе

Кандидат набрал 39,9% голосов избирателей в Привокзальном районе.Владимир Олейников победил на дополнительных выборах депутатов Тульской областной думы по одномандатному избирательному округу №11 в Привокзальном районе с результатом 39,9%.
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