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Тульские новости

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Олейников избран депутатом Тульской облдумы в Привокзальном районе

Олейников избран депутатом Тульской облдумы в Привокзальном районе

Кандидат набрал 39,9% голосов избирателей в Привокзальном районе.Владимир Олейников победил на дополнительных выборах депутатов Тульской областной думы по одномандатному избирательному округу №11 в Привокзальном районе с результатом 39,9%.

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