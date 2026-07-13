ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

33 подписчика

Росимущество продает долю Юревича в «Челябинскоблгазе» за 335 миллионов рублей

Росимущество продает долю Юревича в «Челябинскоблгазе» за 335 миллионов рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля, ФедералПресс. Росимущество выставило на аукцион государственную долю в газораспределительной компании «Челябинскоблгаз», ранее принадлежавшую бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии