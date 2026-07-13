Росимущество продает долю Юревича в «Челябинскоблгазе» за 335 миллионов рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля, ФедералПресс. Росимущество выставило на аукцион государственную долю в газораспределительной компании «Челябинскоблгаз», ранее принадлежавшую бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу.
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