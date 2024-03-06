В Ноябрьске возводят каркас здания самой большой школы в городе

В Ноябрьске продолжают строить школу на 1200 мест. Специалисты Госстройнадзора проверили ход работ на объекте, сообщил департамент строительства и жилищной политики ЯНАО на официальной странице во «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии