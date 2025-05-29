Беляев: Швеция расширила коридоры для переброски войск в Прибалтику и Финляндию

Шведские власти приступили к модернизации транспортных коридоров, предназначенных для потенциальной переброски войск в страны Балтии и Финляндию на фоне соглашения с США и роста милитаризации, рассказал посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
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