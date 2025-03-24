Медведчук заявил о несоответствии Украины критериям членства в Евросоюзе

Украина не соответствует ни одному из ключевых критериев для вступления в Евросоюз. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке для портала «Смотрим.