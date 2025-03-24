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Медведчук заявил о несоответствии Украины критериям членства в Евросоюзе

Медведчук заявил о несоответствии Украины критериям членства в Евросоюзе

Украина не соответствует ни одному из ключевых критериев для вступления в Евросоюз. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке для портала «Смотрим.

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