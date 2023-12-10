Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 056 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Может лучше его жестко исключить?Умара Кремлёва на...
  • Виталий Кирпиченко
    О Сталине менье сообщалось в период его смертельной болезни. Поздравляю Пригожина!Иосиф Пригожин бы...
  • Владимир
    Да кто бы сомневался! На родину, любимую, пасти баранов!!!Диаспоры порешают...

Делягин о комбоударе ЦБ и Минфина: "Силуанов начинает противодействовать Путину"

Делягин о комбоударе ЦБ и Минфина: "Силуанов начинает противодействовать Путину"

Михаил Делягин рассказал о комбоударе ЦБ и Минфина по рублю и экономике России в целом. Он указал, что министр финансов поддержал разрушительную политику Эльвиры Набиуллиной: "Силуанов начинает противодействовать Путину".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх