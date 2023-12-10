Делягин о комбоударе ЦБ и Минфина: "Силуанов начинает противодействовать Путину"

Михаил Делягин рассказал о комбоударе ЦБ и Минфина по рублю и экономике России в целом. Он указал, что министр финансов поддержал разрушительную политику Эльвиры Набиуллиной: "Силуанов начинает противодействовать Путину".
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