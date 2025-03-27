В Крыму больше 15 тысяч участников СВО стоят в очереди на получение земли. Это те, кто подал заявления, сказал РИА Новости Крым замруководителя филиала фонда "Защитники Отечества" республики Дмитрий Воронин.
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