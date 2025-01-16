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Пера о скандале вокруг Рыбакиной и Вукова: «По-моему, это очень странная история. Я даже не знаю, что мне разрешено говорить, а что – нет»

Пера о скандале вокруг Рыбакиной и Вукова: «По-моему, это очень странная история. Я даже не знаю, что мне разрешено говорить, а что – нет»

  «Мы мало что знаем о ситуации. Думаю, они ждут решения WTA. По-моему, это очень странная история. Я даже не знаю, что мне разрешено говорить, а что – нет.

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