Бывшего инженера санатория «Марциальные воды» осудят за взятку

Никиту Погодина будут судить за получение взятки в 470 тысяч рублейфото «RuNews» Бывшего главного инженера санатория «Марциальные воды» Никиту Погодина обвиняют в получении взятки в размере 470 тысяч рублей.
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