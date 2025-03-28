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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Бывшего инженера санатория «Марциальные воды» осудят за взятку

Никиту Погодина будут судить за получение взятки в 470 тысяч рублейфото «RuNews» Бывшего главного инженера санатория «Марциальные воды» Никиту Погодина обвиняют в получении взятки в размере 470 тысяч рублей.

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