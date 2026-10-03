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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Знай наших

Знай наших!💪💪💪 Сегодня, 3 октября 2026 года, в городе Калач-на-Дону завершилось Открытое первенство Калачевского муниципального района по борьбе дзюдо среди юношей 2015-2016 годов рождения.

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