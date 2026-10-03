Знай наших!💪💪💪 Сегодня, 3 октября 2026 года, в городе Калач-на-Дону завершилось Открытое первенство Калачевского муниципального района по борьбе дзюдо среди юношей 2015-2016 годов рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым