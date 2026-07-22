TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 039 подписчиков

Тринадцать лет молчания: как живёт Валерий Сёмин после развода с Леной Василёк и почему сын выбрал другого отца

Тринадцать лет молчания: как живёт Валерий Сёмин после развода с Леной Василёк и почему сын выбрал другого отца

В 2023 году поклонники народной музыки стали свидетелями неожиданного события: на сцене снова появились вместе основатели ансамбля «Белый день» Валерий Сёмин и Лена Василёк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии