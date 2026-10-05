В европейской стране из-за протестов нарушена работа почти 40 вузов

Во Франции из‑за общенациональных протестов, связанных с проблемами в системе образования, до 40 высших учебных заведений оказались закрыты либо не могут работать в обычном режиме .
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