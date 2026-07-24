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Царьград

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Business Insider: НАТО готовится к войне беспилотников как на Украине

Business Insider: НАТО готовится к войне беспилотников как на Украине

Североатлантический альянс под руководством генерала Алексуса Гринкевича готовится к войне беспилотников, напоминающей конфликт на Украине.

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