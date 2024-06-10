Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Виталий Сорокин
    образное выражение...Это будет похоже ...
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Караганов: «Мы ошибочно считали конфликт на Украине СВО»

Караганов: «Мы ошибочно считали конфликт на Украине СВО»

Политолог Сергей Караганов, который на днях провел на ПМФ стратегическую сессию с президентом РФ, считает, что Россия недооценила смысл конфликта, в который она вступила на Украине.

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Комментарии
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Eduard
Никто конечно не ожидал что Запад всё же нагло в Украину полезит &quot;передавая&quot; оружие и наемников,но было ожидаемо!
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12 час.
Александр Попов
Как он говорит: надо ЖАХНУТЬ - сделать ПРОЛИВ СТАЛИНА.
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11 час.
СХ
Сергей Храмов
К ВСО подвели 2 Сусанина Сурков и Медвенчук которым заплатили деньги и получили дырку от бублика под названием ВСО. РВСН
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7 час.

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