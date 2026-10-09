Нанесены удары по дунайским портам Украины - новая волна блэкаутов

Появляются новые подробности нанесённых по объектам противника ударов. Среди целей, которые были атакованы российскими реактивными «Геранями», обозначены дунайские порты Украины.
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