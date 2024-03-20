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Всемирный день поэзии отмечают в Российской Федерации 21 марта 2024 года

Всемирный день поэзии отмечают в Российской Федерации 21 марта 2024 года

Всемирный день поэзии отмечают в Российской Федерации 21 марта 2024 года Анна ЧернышоваВ эту среду, 21 марта 2024 года, все ценители поэзии, проживающие на просторах России, будут отмечать «Международный день стихов».

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