Всемирный день поэзии отмечают в Российской Федерации 21 марта 2024 года Анна ЧернышоваВ эту среду, 21 марта 2024 года, все ценители поэзии, проживающие на просторах России, будут отмечать «Международный день стихов».
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